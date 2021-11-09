إيهاب جلال يكشف لأول مرة تفاصيل عدم تدريبه لمنتخب مصر.. ورأيه في إقالة البدري

كشف إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز تفاصيل فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة في عهد عمرو الجنايني لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري.

وتحدث إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "اتفقنا مع أعضاء اللجنة الخماسية على تدريب منتخب مصر واتفقنا على كل شيء حتى المباريات الودية ولكن في النهاية لم يحدث نصيب".

وواصل "رفضت منذ البداية فكرة حدوث توازن في الجهاز الفني وتمسكت بتواجد حمد إبراهيم ومصطفى كمال، وتحدثت مع عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله وكان هناك بعض الحديث حول مدرب حراس المرمى وتمسكي بطاقمي لم يكن لأي شيء شخصي ولكن لراحتي للعمل مع الجهاز الخاص بي".

وأكمل "عماد متعب كان مرشحا للتواجد كمدير للمنتخب واخترت كذلك محمد شوقي في منصب المدرب".

واستدرك "لكن ربما كان هناك بعض الضغوط على اتحاد الكرة لتواجد بعض الأشخاص لحدوث التوازن"

وأردف إيهاب جلال "كنا سنواجه فنزويلا أو الجزائر لأنه التصنيف لو تعادلت في مباراة ودية مع فريق أعلى منك في التصنيف سيكون ذلك أفضل من الفوز على فريق أقل منك في التصنيف، واجتمعت مع أشرف صبحي وزير الرياضة وأكدت له عدم وجود مشكلة مع أي شخص ولكنني أحب العمل مع جهازي المعاون".

وتابع "أتممنا الاتفاقات وكان اتحاد الكرة سيتحدث مع النادي المصري بشأن تعاقدي".

واستدرك إيهاب جلال "بعد ذلك وجدت مكالمة من أحد الأشخاص يطلب إجراء تغييرات جديدة في الجهاز المعاون ولكنني رفضت واعتذرت عن مهمة تدريب منتخب مصر".

وتابع "أشكر محمد فضل وأتمنى أن نعمل سويا لأنه قام بمجهود كبير معي وأتمنى ألا يشعر بالحزن مني أعرف أن شخصيتي بها عيوب ولكن هذا ما حدث".

وعن حسام البدري الذي تولى المهمة عوضا عنه قبل أن تتم إقالته قال: "كنت أتمنى أن يستمر حسام البدري في منصبه لم يكن يجب أن يرحل بتلك الطريقة كان سيفوز بمباراتي ليبيا وبعد ذلك نقيم الوضع، هو مدرب كبير ولا أعتقد أن أي مدرب كان سيخسر في مباراتي ليبيا".