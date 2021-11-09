الشحات: أكرم توقع الفوز الكبير في القمة.. والظروف لم تساعدنا في الشوط الثاني

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 00:25

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف في مرمى الزمالك - تصوير أحمد مصطفى

شدد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على أن أي لاعب يتمنى المشاركة في القمة مشيرا إلى توقع أكرم توفيق للفوز بعدد كبير من الأهداف.

الأهلي فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الأسبوع الثالث للدوري المصري.

وقال حسين الشحات في تصريحات لقناة ETC: "تحدثت مع أكرم توفيق ليلة القمة وأخبرته بأن أهم شيء التسجيل في وقت مبكر لكي نسيطر على اللقاء، أكرم قال لي وقتها أننا سنفوز بعدد كبير من الأهداف".

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وأضاف "كنا مستغربين من التسجيل ثلاثة أهداف في 9 دقائق فقط أمام فريق كبير بحجم الزمالك وبدأ الحديث عن قدرتنا على الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع "الزمالك حاول الضغط بشكل أكبر في الشوط الثاني بتقليص الفارق ولكننا نجحنا في التسجيل مجددا".

وواصل "الظروف لم تساعدنا في الشوط الثاني بإصابة أيمن أشرف وبدر بانون وبالتالي كان لها تأثيرا علينا".

وأتم "لم أسمع تصريحات الحكم محمد عادل عن مباراة القمة، قدم مباراة جيدة في رأيي واحتسب ثلاث ركلات جزاء وهو ما قد لا يحتسبه الحكم الأجنبي".

حسين الشحات شارك في 3 مباريات مع الأهلي هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.

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