وكيله: الشعباني مستمر مع المصري رغم المشاكل الإدارية

قال محمد عبد الحميد وكيل أعمال معين الشعباني المدير الفني للمصري إن المدرب التونسي يحترم تعاقده مع النادي البورسعيدي.

وتحدث وكيل الشعباني لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "الشعباني مستمر مع المصري لحين إشعار آخر".

وواصل "معين الشعباني يحب الوجود في مصر ويحب جمهور المصري ولا توجد لديه أي نية للرحيل عن المصري حاليا".

وعن تعاقد المدرب التونسي مع الفريق البورسعيدي كشف وكيله أنه لمدة موسم قابل للتجديد ويحترم تعاقده مع المصري.

وقاد معين الشعباني، المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل أربع مرات.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط في الدوري.

ويعاني المصري حاليا من أزمة إدارية في ظل عدم ترشح أي من أعضاء مجلس الإدارة الحالي لخوض سباق الانتخابات وهو ما قد يجعل المدير المالي والتنفيذي يقودان النادي لحين عقد الجمعية العمومية.