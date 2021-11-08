الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بنشرقي على الشرط الجزائي.. ونعمل لتجديد عقود اللاعبين

قال حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه ينتظر رد أشرف بنشرقي على القيمة المعروضة بشان الشرط الجزائي في العقد الجديد لتجديد التعاقد.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث حسين السيد لـFilGoal.com قائلا: "لا جديد فيما يخص تجديد تعاقد بنشرقي، اتفقنا على كافة التفاصيل عدا قيمة الشرط الجزائي".

وواصل "عرضنا رقم معين وننتظر رد بنشرقي على ما عرضنا".

وينتهي تعاقد بنشرقي بنهاية الموسم الجاري ويحاول الزمالك تجديد عقد اللاعب المغربي.

وبشأن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري قال حسين السيد: "نعمل على تجديد تعاقداتهم".

وواصل "سنعقد جلسات تباعا مع اللاعبين للتفاوض حول تجديد التعاقد".

واللاعبون الذين تنتهي عقودهم في الزمالك بنهاية الموسم الجاري هم كل من حازم إمام وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمد أبو جبل ومحمد أشرف "روقا" ومحمد أوناجم.