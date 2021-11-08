خبر في الجول - إيسترن كومباني يتمم التعاقد مع علاء عبد العال

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 23:19

كتب : حامد وجدي

علاء عبد العال إيسترن كومباني

أعلن محمد عبد الحميد وكيل أعمال علاء عبد العال عن تعيين الأخير مديرا فنيا لفريق إيسترن كومباني حتى نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علاء عبد العال وقع على عقود التدريب في حضور كل من المهندس خالد عباس عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة وباسم عضو مجلس الإدارة ووكيله محمد عبد الحميد وميساء الشريف.

علاء عبد العال أنهى ارتباطه بنادي القناة ليتولى تدريب إيسترن كومباني.

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FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب علاء عبد العال من تدريب إيسترن كومباني. (طالع التفاصيل)

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في الموسم الماضي في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10، قبل أن يهبط الفريق للدرجة الأدنى.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر بعد نهاية التوقف الدولي المقبل، يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويعد علاء نوح هو ثالث الراحلين عن الدوري المصري بعد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي.

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