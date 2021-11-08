كرة سلة - الأهلي ضد الجزيرة وسموحة ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي

الأهلي يضرب موعدًا مع الجزيرة في نصف نهائي المرتبط بعد تجاوزهما الاتصالات والتأمين

انتهت مساء اليوم الإثنين مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال دون اللجوء لمباريات فاصلة بين الفرق المشاركة.

وأسفرت نتائج المواجهات بين الفريقين عن منافسة سكندرية بين نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحة في دور نصف النهائي من طرف، والنادي الأهلي في مواجهة نادي الجزيرة من طرف آخر.

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وتمكن فريق الاتحاد السكندري من التأهل لدور نصف النهائي على حساب فريق سبورتنج بعد الفوز عليه في دور ربع النهائي، بينما تأهل سموحة لنفس الدور بعد تجاوز نادي الزمالك.

أما النادي الأهلي فقد حقق فوزه على نادي المصرية للاتصالات في دور ربع النهائي، ليتأهل لمواجهة الجزيرة الذي صعد لنصف النهائي على حساب مصر للتأمين.

وتقام مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة يومي الجمعة والسبت 12 و13 نوفمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى.

الأهلي الزمالك كرة سلة
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