كاف لـ في الجول: مصر ضمن 4 دول استفسرت عن الجماهير.. وهذا ما ينقص لحضورهم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن استفسار بعض الدول عن حضور الجماهير خلال مبارياتها في تصفيات كأس العالم.

الاتحاد الإفريقي حدد في وقت سابق اشتراطات حضور الجماهير بشكل كامل في المباريات.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي لـ في الجول: "مصر ضمن 4 دول استفسرت عن إمكانية حضور الجماهير لمباريات تصفيات كأس العالم ولكن ينقصهم تقديم ضمانات حكومية بالحضور وعدد الجماهير".

وأضاف "آخر موعد لتقديم الضمان الحكومي سيكون يوم الاجتماع الفني قبل المباراة بيوم واحد".

وواصل "المغرب والكاميرون وكينيا استفسروا عن إمكانية حضور الجماهير أيضا".

وأتم "مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ستكون بحضور 14 ألف متفرج في الجزائر ومواجهة زامبيا وموريتانيا سيحضرها 30 ألف متفرج في موريتانيا".

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.