كاف لـ في الجول: مصر ضمن 4 دول استفسرت عن الجماهير.. وهذا ما ينقص لحضورهم

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 22:44

كتب : محمد عبد العظيم

مران منتخب مصر لمباراة ليبيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن استفسار بعض الدول عن حضور الجماهير خلال مبارياتها في تصفيات كأس العالم.

الاتحاد الإفريقي حدد في وقت سابق اشتراطات حضور الجماهير بشكل كامل في المباريات.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي لـ في الجول: "مصر ضمن 4 دول استفسرت عن إمكانية حضور الجماهير لمباريات تصفيات كأس العالم ولكن ينقصهم تقديم ضمانات حكومية بالحضور وعدد الجماهير".

أخبار متعلقة
حوار في الجول - رامي شعبان.. عن عشق مصر والزمالك وصدمة انتقاله لـ أرسنال ومشاركة المونديال مؤتمر مساعد كيروش: القمة لم تؤثر على اختيارات منتخب مصر تغيير موعد مباراة مصر والجابون

وأضاف "آخر موعد لتقديم الضمان الحكومي سيكون يوم الاجتماع الفني قبل المباراة بيوم واحد".

وواصل "المغرب والكاميرون وكينيا استفسروا عن إمكانية حضور الجماهير أيضا".

وأتم "مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ستكون بحضور 14 ألف متفرج في الجزائر ومواجهة زامبيا وموريتانيا سيحضرها 30 ألف متفرج في موريتانيا".

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الفتاح: هذا ما قصده محمد عادل بـ"الاحتواء".. وركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي صحيحة 3 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بنشرقي على الشرط الجزائي.. ونعمل لتجديد عقود اللاعبين 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إيسترن كومباني يتمم التعاقد مع علاء عبد العال 29 دقيقة | الدوري المصري
آس: فالكاو يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الأهلي ضد الجزيرة وسموحة ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط 58 دقيقة | رياضات أخرى
كاف لـ في الجول: مصر ضمن 4 دول استفسرت عن الجماهير.. وهذا ما ينقص لحضورهم ساعة | تصفيات كأس العالم
عضو إدارة المصري لـ في الجول: من ترشح في الانتخابات انسحب.. وهذا السيناريو الأقرب ساعة | مصر
مدرب بلجيكا: هذا ما يحتاجه هازارد لعودة مستواه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي