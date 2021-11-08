عضو إدارة المصري لـ في الجول: من ترشح في الانتخابات انسحب.. وهذا السيناريو الأقرب

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري إن المجلس بالكامل لم يترشح في سباقات الانتخابات المقبلة.

وتحدث حسن عمار لـFilGoal.com: "لم يقدم أي من أعضاء المجلس الحالي أوراق ترشحهم، وكذلك من كل من ترشح سحب أوراق تقدمه".

وواصل "نحن الآن أمام معضلة قانونية والأقرب حتى الآن هو قيادة المدير المالي والمدير التنفيذي للنادي حتى أقرب جمعية عمومية".

وأتم عضو مجلس الإدارة حديثه قائلا: "تم صرف مستحقات اللاعبين الخاصة بالكونفدرالية ونسعى لحل الأزمات المالية للاعبين".

وتقام انتخابات النادي المصري يوم 24 ديسمبر المقبل.

انتخابات المصري شهدت ترشح اسمين فقط على مقعد الرئيس، هما معتز عوض "مشكاك"، ومحمد أبو طالب حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للنادي.

وترشح ثلاثة أسماء لمنصب نائب الرئيس، هم محمد إبراهيم السيد سلامة، ومحمد حامد عبده "المحروقي"، ومرسي عبده محمد سرحان.

وفاز إبراهيم علي محمد هلال بمنصب أمين الصندوق بالتزكية بعدما أصبح المرشح الوحيد على المنصب.

وعلى منصب العضوية فوق السن، ترشح 15 اسما، فيما تقدم 7 أسماء للعضوية تحت السن.