مدرب بلجيكا: هذا ما يحتاجه هازارد لعودة مستواه

كشف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عما يحتاجه إدين هازارد لاعب المنتخب وريال مدريد للعودة لمستواه الذي ظهر به من قبل مع تشيلسي.

وقال مارتينيز خلال حوار مع شبكة "إتش إل إن": "إنه وضع غير عادي ولم نتوقع أن يكون هكذا لكن هذه هي كرة القدم".

واستمر " هازارد بخير طبيا ولائق تماما، لدينا علاقة جيدة مع ريال مدريد ونعلم إنه يقوم بعمل إضافي للحفاظ على ليقاته البدنية قدر الإمكان،يريد هازارد بذل كل ما بوسعه من أجل الوصول لأعلى مستوى له".

وأضاف "حصوله على دقائق قليلة في المباريات الماضية ليس أمرا إيجابيا، هذه الفترة من المباريات الدولية فرصة رائعة للعب، لكنها ليست الوضع المثالي".

وأتم "لن نقلق على هازارد حتى يتوقف عن الاستمتاع بكرة القدم، وفي الوقت الحالي الوضع ليس هكذا، واعتقد أنه من الممكن أن ينهي الموسم بقوة".

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة إستونيا وويلز خلال فترة التوقف الدولي في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك هازارد في 11 مباراة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم، وتمكن خلالهم من صنع هدف واحد فقط ولم يسجل أي هدف.