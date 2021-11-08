الإسماعيلي يعلن تعيين حمادة المصري في رئاسة اللجنة الفنية

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى أعضاء اللجنة الفنية الجديدة في النادي.

اللجنة الفنية سيكون رئيسها حماده المصرى نجم الدراويش ومنتخب مصر سابقا.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من الثنائى محمود حسن وأشرف خضر.

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن اختيار أعضاء اللجنة تم بالنظر للخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها الثلاثي، حيث يمثلون أجيالا كروية مختلفة أسهمت في نجاحات كثيرة للدراويش.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتقديم خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم، بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيا وإداريا على كافة مستويات القطاع.

الإسماعيلي يتواجد في المركز الأخير للدوري المصري بعد أن خسر أول 3 مباريات له في الدوري، مع تسجيل هدف واحد واستقبال 7 أهداف.