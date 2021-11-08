حوار في الجول - رامي شعبان.. عن عشق مصر والزمالك وصدمة انتقاله لـ أرسنال ومشاركة المونديال

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 21:57

كتب : زكي السعيد حامد وجدي

رامي شعبان

رغم أنه قضى حياته بالكامل في السويد إلا أن رامي شعبان حارس مرمى منتخب السويد وأرسنال الإنجليزي السابق لم ينس أصوله المصرية ولا يزال مرتبطا بمصر حتى الآن.

وفي حواره مع FilGoal.com تحدث رامي شعبان عن مشاركته التاريخية في كأس العالم وأيضا خسارته أمام مصر ومسيرته مع أرسنال.

ويقدم لكم FilGoal.com الحوار الكامل لرامي شعبان بالفيديو.

لمشاهدة الحوار بالكامل اضغط هنا

رامي شعبان أرسنال منتخب مصر
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