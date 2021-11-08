كوتينيو يدافع عن نفسه في واقعة رفضه للمشاركة أمام سيلتا فيجو

دافع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة عن نفسه في واقعة رفضه للمشاركة في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس في الدوري الإسباني.

وأشارت بعض التقارير إلى أن كوتينيو رفض تعليمات سيرجي بارخوان المدرب الذي أدار المباراة بالنزول لأرضية الملعب بديلا لأنسو فاتي الذي تعرض للإصابة.

وتحدث كوتينيو خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل استعدادا لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال كوتينيو خلال المؤتمر: "لقد فوجئت جدا عندما رأيت الأخبار تنشر لأنني طوال مسيرتي المهنية لم افتقر أبدا للاحترافية، يمكنهم البحث في أي مكان لعبت فيه لقد كنت دائما احترم الجميع".

وأضاف "أنا كذلك احترم رأي الصحفيين، ولكنهم دائما يختلقون أشياء كافية".

وتابع "لقد تعافيت بشكل كامل من الإصابة في الركبة، ليس من السهل البقاء عاطلا لعدة أشهر، لكنني أشعر بحالة جيدة جدا ولا أشعر بأي ألم أو إزعاج، الآن ما احتاجه هو الوقت لأصل إلى أفضل مستوى لي".

وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليسرى أجبرته على القيام بعدة عمليات جراحية والغياب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر.

ويستعد كوتينيو برفقة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 11 مباراة منذ بداية الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.