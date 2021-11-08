كوتينيو يدافع عن نفسه في واقعة رفضه للمشاركة أمام سيلتا فيجو

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 21:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيليب كوتينيو

دافع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة عن نفسه في واقعة رفضه للمشاركة في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس في الدوري الإسباني.

وأشارت بعض التقارير إلى أن كوتينيو رفض تعليمات سيرجي بارخوان المدرب الذي أدار المباراة بالنزول لأرضية الملعب بديلا لأنسو فاتي الذي تعرض للإصابة.

أخبار متعلقة
إصابة بوجبا في معسكر منتخب فرنسا فرديناند: سولشاير يجب أن يرحل.. لا أشاهد هوية لمانشستر يونايتد في الملعب جوارديولا يعلق على تولي تشافي تدريب برشلونة سبورت: برشلونة يبحث عن طريقة للتخلص من دي يونج في يناير

وتحدث كوتينيو خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل استعدادا لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال كوتينيو خلال المؤتمر: "لقد فوجئت جدا عندما رأيت الأخبار تنشر لأنني طوال مسيرتي المهنية لم افتقر أبدا للاحترافية، يمكنهم البحث في أي مكان لعبت فيه لقد كنت دائما احترم الجميع".

وأضاف "أنا كذلك احترم رأي الصحفيين، ولكنهم دائما يختلقون أشياء كافية".

وتابع "لقد تعافيت بشكل كامل من الإصابة في الركبة، ليس من السهل البقاء عاطلا لعدة أشهر، لكنني أشعر بحالة جيدة جدا ولا أشعر بأي ألم أو إزعاج، الآن ما احتاجه هو الوقت لأصل إلى أفضل مستوى لي".

وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليسرى أجبرته على القيام بعدة عمليات جراحية والغياب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر.

ويستعد كوتينيو برفقة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 11 مباراة منذ بداية الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.

فيليب كوتينيو برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
متعب: عقوبات القمة من داخل لائحة الدوري.. وتطبيق القانون لا يغضب أحد 4 دقيقة | الدوري المصري
كوتينيو يدافع عن نفسه في واقعة رفضه للمشاركة أمام سيلتا فيجو 21 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي: نقدر حمزة الجمل.. ولم نستقر على اسم المدرب الجديد 24 دقيقة | الدوري المصري
إصابة بوجبا في معسكر منتخب فرنسا 42 دقيقة | أوروبا
فرديناند: سولشاير يجب أن يرحل.. لا أشاهد هوية لمانشستر يونايتد في الملعب 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يعلق على تولي تشافي تدريب برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
بيان من وزارة الرياضة: ندرس كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم الإداري لرئيس الزمالك ساعة | مصر
الزمالك لـ في الجول: الحكم لم يجاملنا في القمة.. كيف يكون الطرف الفائز هو المظلوم؟ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي