إصابة بوجبا في معسكر منتخب فرنسا

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

أصيب بول بوجبا لاعب خط وسط فرنسا في مران الديوك الذي أقيم اليوم الإثنين واضطر لمغادرته.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن بوجبا أصيب في فخذه أثناء محاولته تسديد إحدى الكرات خلال المران.

ولم يستطع اللاعب صاحب الـ28 عاما إكمال المران بحسب التقرير.

أخبار متعلقة
فرديناند: سولشاير يجب أن يرحل.. لا أشاهد هوية لمانشستر يونايتد في الملعب جوارديولا يعلق على تولي تشافي تدريب برشلونة سبورت: برشلونة يبحث عن طريقة للتخلص من دي يونج في يناير

وأصبحت مشاركة بوجبا ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 محل شك.

وغاب بوجبا عن مباراتي توتنام ومانشستر سيتي الأخيرتين في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بعد طرده ضد ليفربول.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة بـ12 نقطة يليه أوكرانيا بتسع نقاط ثم ثماني نقاط لفلندا وسبع نقاط للبوسنة والهرسك وأخيرا كازاخستان بثلاث نقاط.

بوجبا فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
متعب: عقوبات القمة من داخل لائحة الدوري.. وتطبيق القانون لا يغضب أحد 4 دقيقة | الدوري المصري
كوتينيو يدافع عن نفسه في واقعة رفضه للمشاركة أمام سيلتا فيجو 21 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي: نقدر حمزة الجمل.. ولم نستقر على اسم المدرب الجديد 25 دقيقة | الدوري المصري
إصابة بوجبا في معسكر منتخب فرنسا 42 دقيقة | أوروبا
فرديناند: سولشاير يجب أن يرحل.. لا أشاهد هوية لمانشستر يونايتد في الملعب 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يعلق على تولي تشافي تدريب برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
بيان من وزارة الرياضة: ندرس كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم الإداري لرئيس الزمالك ساعة | مصر
الزمالك لـ في الجول: الحكم لم يجاملنا في القمة.. كيف يكون الطرف الفائز هو المظلوم؟ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي