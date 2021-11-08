إصابة بوجبا في معسكر منتخب فرنسا

أصيب بول بوجبا لاعب خط وسط فرنسا في مران الديوك الذي أقيم اليوم الإثنين واضطر لمغادرته.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد فرنسا

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن بوجبا أصيب في فخذه أثناء محاولته تسديد إحدى الكرات خلال المران.

ولم يستطع اللاعب صاحب الـ28 عاما إكمال المران بحسب التقرير.

وأصبحت مشاركة بوجبا ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 محل شك.

وغاب بوجبا عن مباراتي توتنام ومانشستر سيتي الأخيرتين في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بعد طرده ضد ليفربول.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة بـ12 نقطة يليه أوكرانيا بتسع نقاط ثم ثماني نقاط لفلندا وسبع نقاط للبوسنة والهرسك وأخيرا كازاخستان بثلاث نقاط.