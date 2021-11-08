جوارديولا يعلق على تولي تشافي تدريب برشلونة

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تعيين تشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة.

وأعلن برشلونة تعيين تشافي مدربا للفريق خلفا لرونالد كومان بعد فترة مؤقتة تولى فيها سيرجي بارخوان مسؤولية تدريب الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين خلال حضوره لبطولة جولف خيرية: "إذا كان تشافي هو اختيار الرئيس لابورتا ومجلس إدارته، فإذا قد رأوه بشكل جيد وحللوه، إنه ليس قرارا يتم اتخاذه باستخفاف".

وتابع "هو يعرف برشلونة وأنا مقتنع بأنه سيحمل أكثر من طاقة إيجابية لأنه دائما ما يرى الجانب الجيد للأشياء وهذا هوالشيء الأكثر أهمية، مع حصته لمشاهدة كرة القدم والتفاني والجهد".

واستمر "ليس بالضرورة بأن يكون تشافي وريثي أو وريث أي شخص آخر، يجب أن يكون نفسه وأن يتخذ القرارات من قبل نفسه، لا يمكن للناس أيضا أن ينسوا بأننا فقدنا ألقاب قليلة في وقتي لكننا خسرنا هذا هو الواقع، ما عليك القيام به هو المضي قدما".

وأردف "لم أتحدث معه بعد، لقد تركت له رسالة ولكنني أتخيل مدى انشغاله لكن سيكون هناك وقت للحديث، كنت محظوظا بتدريبه وأتمنى له التوفيق".

وأضاف "تشافي سيساهم بالمعرفة، فهو يعرف المنزل وشغفه بكرة القدم، لديه حب للمؤسسة لقد كان أحد أهم خمس لاعبين في تاريخ برشلونة، عاجلا أم آجلا كنا نعرف بأنه سيصبح مدربا للفريق وقد حان دوره الآن وأنا متأكد من أنه سيقدم أداء جيد".

وأتم "تشافي يعرف الناس والنادي، واللاعبين، والدوري الإسباني والصحافة وهذا سيساعده، وان أعطي له النصيحة لأنني لست يوهان كرويف لأقدمها".

ومن المنتظر أن يخوض تشافي أول مبارياته مع برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، كما تنتظر تشافي مباراة مصيرية للنادي في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، قد تحدد المتأهل لدور الـ 16.