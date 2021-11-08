الزمالك لـ في الجول: الحكم لم يجاملنا في القمة.. كيف يكون الطرف الفائز هو المظلوم؟

أبدى طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك استغرابه الشديد من الضجة المفتعلة بسبب تصريحات الحكم الدولي محمد عادل بشأن إدارته لمباراة القمة.

محمد عادل حكم المباراة تحدث عن قراراته خلال مباراة القمة صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

الأهلي رد بعد ذلك في بيان رسمي أكد فيه نيته دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه. (طالع التفاصيل)

وقال جبريل في تصريحات لـ FilGoal.com: " محمد عادل لم يجاملنا في أى قرار بدليل أنه احتسب ضربتي جزاء للنادي الأهلي خلال اللقاء منهم واحدة والنتيجة كانت كبيرة بالفعل حيث كانت تشير اللوحة 4 - 1 لصالح الأهلي".

وأضاف "الزمالك يرى أن إدارة محمد عادل للمباراة كانت جيدة هو وحكم الفيديو ولم تكن هناك اى قرارات مؤثرة في النتيجة".

وتابع "الغريب هو التصيد له بسبب كلامه وحتى مصطلحاته التى يعلق عليها البعض مثل دور الإدارة فهو كان يقصد بها الهدوء والاتزان واتخاذ قرارات صحيحة وليس بمعنى مجاملة الزمالك. قصده بالاحتواء للاعبي الزمالك هو اتخاذ قرارات صحيحة سريعة حتى لا يصبح هناك عصبية أو توتر أو جدل في الملعب".

وواصل "هناك من تربص بالحكم وتعمد تسويق روايته في غير محلها. لا أعرف الهدف من الحديث عن المباراة التي انتهت منذ 48 ساعة وكيف يعقل أن نتحدث عن اتهامات أو مجاملات ومن يقولون أنه تم ظلمه هو الطرف الفائز".

واستطرد "ننظر للهزيمة على أنها خسارة لثلاث نقاط، أقول لمن يتحدث عن كونها هزيمة كبيرة أن برشلونة خسر بثمانية أهداف من بايرن ميونيخ وبايرن نفسه هُزم بخماسية نظيفة منذ أيام وخسر ليفربول بالسبعة أمام أستون فيلا، مانشستر يونايتد خسر في وجود رونالدو بخمسة أهداف. النتائج جميعها واردة في كرة القدم".

وأتم "هناك أسباب وضغوط غير معلن عنها عاني منها الفريق واللاعبون كانت وراء ما حدث ونحن نثق في قدرتهم على تجاوز ما حدث ومواصلة الدفاع عن الزمالك وبطولة الدوري التي يحملون لقبها".