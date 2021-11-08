سبورت: برشلونة يبحث عن طريقة للتخلص من دي يونج في يناير

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن محاولة إدارة برشلونة للتخلص من لوك دي يونج مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

وكان برشلونة قد تعاقد مع دي يونج على سبيل الإعارة قادما من إشبيلية في آخر أيام فترة الانتقالات السابقة تعويضا لرحيل أنطوان جريزمان نحو أتليتكو مدريد بطلب من مدرب الفريق السابق رونالد كومان.

وفقا لسبورت فإن المهاجم الهولندي ليس ضمن مخططات مدرب الفريق الجديد تشافي هيرنانديز خلال الفترة المقبلة.

وأعلن برشلونة تعيين تشافي مدربا للفريق خلفا لرونالد كومان بعد فترة مؤقتة تولى فيها سيرجي بارخوان مسؤولية تدريب الفريق.

وسيحاول برشلونة التخلص من اللاعب في شهر يناير سواء بإعادته مرة أخرى لإشبيلية مع قطع الإعارة أو إيجادل سبيل لإعارته لنادي آخر في فترة الانتقالات حتى نهاية الموسم.

وشارك دي يونج مع برشلونة منذ الانضمام للفريق في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.