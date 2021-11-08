تقرير تركي: منافسة بين جالاتا سراي وبيشكتاش على ضم رمضان صبحي

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع بيراميدز أمام فاركو

صراع جديد يخوضه جالاتا سراي وبيشكتاش وتلك المرة خارج الملعب في الدوري التركي إذ أنهما يتنافسان على ضم رمضان صبحي جناح بيراميدز ومنتخب مصر.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

ووفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية في تقرير لها أن كلا الفريقين يرغبان في دعم مركز الجناح خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا تعد هذه هي أول مرة تشير فيها تلك الصحيفة إلى وجود صراع بين جالاتا سراي وبيشكتاش على ضم رمضان صبحي.

أخبار متعلقة
حسني عبد ربه يعتذر عن العمل في اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب رمي الكرات داخل الملعب في القمة وصول صلاح والنني لمطار برج العرب تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب

وسبق لرمضان صبحي خوض تجربتين احترافيتين رفقة كل من ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي.

اللاعب صاحب الـ24 عاما خاض مع بيراميدز خلال الموسم الجاري خمس مباريات صنع خلالهم هدفا.

وشارك رمضان صبحي رمع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 والتي ودعها الفراعنة من ربع النهائي.

رمضان صبحي بيراميدز جالاتا سراي بيشكتاش
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان من وزارة الرياضة: ندرس كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم الإداري لرئيس الزمالك 17 دقيقة | مصر
الزمالك: الحكم لم يجاملنا في القمة.. كيف يكون الطرف الفائز هو المظلوم؟ 21 دقيقة | مصر
دوري أبطال إفريقيا للسيدات – خسارة دجلة أمام مالابو بثلاثية 29 دقيقة | إفريقيا
سبورت: برشلونة يبحث عن طريقة للتخلص من دي يونج في يناير 32 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير تركي: منافسة بين جالاتا سراي وبيشكتاش على ضم رمضان صبحي 43 دقيقة | الدوري المصري
حسني عبد ربه يعتذر عن العمل في اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب رمي الكرات داخل الملعب في القمة ساعة | الدوري المصري
وصول صلاح والنني لمطار برج العرب تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي