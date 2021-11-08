تقرير تركي: منافسة بين جالاتا سراي وبيشكتاش على ضم رمضان صبحي

صراع جديد يخوضه جالاتا سراي وبيشكتاش وتلك المرة خارج الملعب في الدوري التركي إذ أنهما يتنافسان على ضم رمضان صبحي جناح بيراميدز ومنتخب مصر.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز

ووفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية في تقرير لها أن كلا الفريقين يرغبان في دعم مركز الجناح خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا تعد هذه هي أول مرة تشير فيها تلك الصحيفة إلى وجود صراع بين جالاتا سراي وبيشكتاش على ضم رمضان صبحي.

وسبق لرمضان صبحي خوض تجربتين احترافيتين رفقة كل من ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي.

اللاعب صاحب الـ24 عاما خاض مع بيراميدز خلال الموسم الجاري خمس مباريات صنع خلالهم هدفا.

وشارك رمضان صبحي رمع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 والتي ودعها الفراعنة من ربع النهائي.