حسني عبد ربه يعتذر عن العمل في اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي

اعتذر حسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق عن تلبية دعوة إدارة النادي الجديدة للعمل باللجنة الفنية للنادي.

حسني عبد ربه قال في حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: :إلى جماهير وعشاق وشركاء من صنعوا اسمى مع النادى الإسماعيلي. لا يستطيع أحد أن يزايد على عشقي وانتمائي إلى نادينا الحبيب ومنعا للقيل والقال والتى اصبحت سمة أساسية على السوشيال ميديا".

وأضاف "أعلن بكل صراحة ووضوح مادار خلال اليومين السابقين حتى لا يفهم كلامى بشكل خطأ، تلقيت اتصال هاتفى من المهندس خالد زين نائب رئيس النادى الإسماعيلي المنتخب وأبلغنى برغبة الإدارة فى انضمامى للجنة الكرة بالنادى فاستفسرت منه عن أسماء اللجنة فصرح لى ببعض الأسماء البعيدة عن جيلى وقال مازلنا فى مرحله التكوين فطلبت مهلة لاستخارة الله سبحانه وتعالى على هذا التواجد وخاصة أننى رفضت خوض الانتخابات رغبة منى للتجهيز والتحضير للتدرج الإداري وكان حلمي أن أبدا هذا فى بيتي صاحب الفضل علي فى موقع مثل الكثير من أبناء جيلي".

وواصل "لأننى أرى أن مهام اللجنة والأسماء التى قيلت لى فهى أقدم مني وهذا الموقع يناسبهم، فاعتذرت بوعد أننى مساند للنادي والمجلس وتحت أمر النادي في المكان الذى استطيع أن أخدم به النادب فى أي وقت يحتاجني فيه الفريق وبدون مقابل. مع كل الدعوات والأمنيات لنادينا الحبيب بالتقدم والازدهار وكل الدعم للنادى ومجلس الإدارة الجديد".

الإسماعيلي يتواجد في المركز الأخير للدوري المصري بعد أن خسر أول 3 مباريات له في الدوري، مع تسجيل هدف واحد واستقبال 7 أهداف.