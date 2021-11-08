وصول صلاح والنني لمطار برج العرب تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 18:56

كتب : هاني العوضي

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

وصل الثنائي محمد صلاح ومحمد النني لاعبا منتخب مصر إلى مطار برج العرب استعدادا للانضمام لمعسكر الفراعنة.

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا ثم الجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر من مطار برج العرب لـFilGoal.com: "صلاح والنني وصلا إلى المطار على متن طائرة خاصة قبل قليل".

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وأضاف "بعد نهاية مباراة مصر ضد الجابون في ملعب برج العرب يوم 16 نوفمبر الجاري سيطير الثنائي مرة أخرى إلى إنجلترا مباشرة من مطار برج العرب".

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال إلى معسكر الفراعنة غدا الثلاثاء.

محمد صلاح منتخب مصر محمد النني
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