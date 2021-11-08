استبعاد راشفورد من منتخب إنجلترا

أعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي عن خروج ماركوس راشفورد لاعب الفريق من قائمة منتخب إنجلترا خلال التوقف الدولي.

وأشار بيان النادي إلى أن راشفورد سيظل مع مانشستر يونايتد ولن يذهب للمنتخب من أجل التركيز على استعادة ليقاته البندية بالكامل.

وكان راشفورد قد عاد الشهر الماضي من الإصابة التي تعرض لها في الكتف بعد خوضه ليورو 2020 مع منتخب إنجلترا.

وغاب راشفورد عن تدريبات الفريق بعد مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بسبب تعرضه لوعطة صحية قبل أن يشارك كبديل في مباراة مانشستر سيتي في الدوري.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع كل من ألبانيا وسان مارينو خلال فترة التوقف الدولي في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم برصيد 20 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن بولندا صاحب المركز الثاني.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية التوقف الدولي يوم 20 نوفمبر.

وشارك راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم في ست مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.