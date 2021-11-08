ديشامب: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

أبدى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا اعتقاده أن لاعبه كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: "هذه جائزة فردية هامة وقيمة. كريم واحد من أبرز المرشحين الجادين القادرين على الفوز بها".

وأضاف "لا أقول هذا لأني مدربه أو لأنه فرنسي، ولكني أتمنى له الفوز بها".

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وأوضح "إنه يستحقها قياسا على كل شيء حققه هذا الموسم مع ناديه ومع منتخب فرنسا".

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، من قائمة تضم 30 لاعبا.

ويعد بنزيمة أحد أبرز المرشحين للجائزة، إلى جانب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني وجورجينيو نجم وسط تشيلسي.

على المستوى الدولي حقق بنزيمة لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، فيما فاز ميسي بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، بينما جمع جورجينيو بين اليورو مع منتخب إيطاليا ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي.

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