مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كيف سيتحرك النادي لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم القمة

خطوة منتظرة من الأهلي أعلن عنها النادي لحفظ حقوقه وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها محمد عادل حكم مباراة القمة.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي أنه سيدرس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم القمة. (اقرأ البيان من هنا)

وقال مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس النادي سيجتمع غدا الثلاثاء، مع مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات ضد تصريحات محمد عادل والتعامل معها".

وأضاف "نشعر بشيء غامض حدث في مباراة القمة خاصة بعد احتساب ركلة جزاء الزمالك، حيث خرج عصام عبد الفتاح وقال إن الركلة احتسبت بعد عرقلة حمدي فتحي لسيف الدين الجزيري لاعب الأبيض، بينما قال محمد عادل حكم المباراة إن الركلة احتسبت بسبب عرقلة علي معلول للاعب ذاته، وهو تضارب غريب في التصريحات".

وأتم تصريحاته "كذلك الاستعانة بحكام أجانب سيكون ضمن القرارات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، على الأقل في مباريات القمة".

وكان محمد عادل حكم مباراة القمة تحدث عبر إذاعة أون سبورت وقال: "أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي". (اقرأ التصريحات كاملة من هنا)

وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للدوري بنتيجة 5-3.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.