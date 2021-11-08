تشافي: برشلونة أفضل ناد في العالم.. ومعرفتي باللاعبين ليست عيبا

أبدى تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة سعادته بالعودة إلى النادي كمدرب وذلك خلال تقديمه الرسمي في ملعب كامب نو.

وتولى نجم الوسط الإٍسباني السابق مهمة برشلونة خلفا لرونالد كومان الذي أقيل قبل أسبوعين، ليخوض تجربته التدريبية الثانية بعد السد القطري.

وقال تشافي خلال تقديمه كمدرب برشلونة الجديد في ملعب كامب نو: "أشكر النادي وكل الجماهير. إنه شعور مذهل. يمكنني قول شيء واحد وهو أننا النادي الأفضل في العالم وسنعمل على الفوز بالكثير من الألقاب".

وأضاف "أشعر بالجاهزية. لم أفقد حمضي النووي الخاص بالبارسا. سيكون هناك الكثير من المتطلبات في التدريبات. سأرهن حياتي حتى تسير الأمور بشكل جيد في برشلونة".

وأوضح "سأطلب الكثير من اللاعبين ولكني أيضا سأساعدهم. إنها ميزة بالنسبة لي أني أعرف بالفعل اللاعبين مثل (مارك أندريه) تير شتيجن و(جيرارد) بيكيه و(جوردي) ألبا و(سيرجيو) بوسكيتس و(سيرجي) وروبرتو. أعرف أين يجب أن أضغطهم وأعرف نقاط ضعفهم".

وكان هذا واحدا من المخاوف المتعلقة بقيادة تشافي للفريق الكتالوني، كونه زميل سابق لكل هذه الأسماء، خصوصا بيكيه وبوسكيتس.

وعما دار بينه وبين رئيس النادي خوان لابورتا قبل التعاقد معه قال تشافي: "الرئيس لابورتا اتصل بي وأخبرني أني الشخص المنشود. كان لدي شرطا جزائيا، ولكن الكل لعب دوره لإنهاء هذه النقطة".

وتابع "أرى الكثير من الحماس والتطلعات المرتفعة بوجود فريق يملك الموهبة. سأحاول نقل خبرتي للاعبين من أجل الفوز بالألقاب".

وعن هذه التطلعات أوضح المدرب الجديد "أصل في لحظة حرجة ولكني أشعر أني جاهز. من المهم أن نفرض النظام وأقصى درجات التطلب الممكنة، فلدينا فريق سيفعل الكثير من الأشياء العظيمة".

وواصل "يجب أن نستعيد العديد من الأشياء، خصوصا الضغط بعد فقدان الاستحواذ. تدريباتنا ستكون مكثفة".

واختتم تشافي "تدريب برشلونة كان حلمي، والآن تحقق هذا الحلم".

يذكر أن تشافي وقع عقده الجديد كمدرب للنادي الكتالوني في أرض الملعب رفقة لابورتا، والذي يمتد لعامين ونصف، تحديدا حتى صيف 2024.