خبر في الجول – لحسم ملف المعارين.. جلسة مرتقبة بين موسيماني وأمير توفيق في الأهلي

يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب عودة الأول من الإمارات لترتيب معسكر الفريق مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وعودة الثاني من إجازته في جنوب إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة ستكون لتحديد اللاعبين اللذين يرغب بيتسو موسيماني في خروجها على سبيل الإعارة في انتقالات يناير المقبل للحصول على دقائق لعب رفقة أندية الدوري الممتاز.

وكانت أندية فاركو وفيوتشر وإنبي قد خاطبت الأهلي لاستعارة بعض اللاعبين، وهو الملف الذي تم تأجيله لحين استقرار موسيماني على القائمة المبدئية المرشحة للخروج على سبيل الإعارة.

وأعار الأهلي عددا من اللاعبين مطلع الموسم.

ويلعب أليو بادجي معارا مع أميان الفرنسي، ووالتر بواليا مع مالاتياسبور التركي، وأحمد ياسر ريان مع ألتاي التركي.

وكذلك، انضم مصطفى البدري وسعد سمير ومحمد عبد المنعم وكريم وليد "نيدفيد" إلى فيوتشر، وأحمد رمضان "بيكهام" وفهد جمعة إلى سموحة.