ثالث استبدالات منتخب إسبانيا.. إنريكي يستدعي لاعب سيلتا فيجو

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

برايس مينديز - لاعب سيلتا فيجو

استدعى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، برايس مينديز جناح سيلتا فيجو في ثالث استبدالات الفريق.

وحل مينديز بدلا من يريمي بينو جناح فياريال الذي خرج من القائمة للإصابة.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة كل من اليونان والسويد على الترتيب.

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ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على اليونان يوم الخميس بينما يستضيف منتخب السويد مساء الأحد.

وكان منتخب إسبانيا قد استبعد ثنائي برشلونة إريك جارسيا وأنسو فاتي وضم بدلا منهما كل من راؤول دي توماس ودييجو يورينتي.

وخاض برايس مينديز 12 مباراة مع سيلتا فيجو هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ونجح مينديز في تسجيل هدفا وصناعة اثنين آخرين خلال الموسم الحالي.

منتخب إسبانيا لويس إنريكي تصفيات المونديال
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