مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس تصريحات محمد عادل لاتخاذ رد الفعل المناسب

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن بدء النادي في دراسة تصريحات محمد عادل حكم مباراة القمة ضد الزمالك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بدأ النادي دراسة تصريحات محمد عادل الإذاعية بشأن مباراة الزمالك".

وأضاف "سيكون هناك رد فعل للنادي يناسب حجم التصريحات التي قالها الحكم".

وقال عادل عبر إذاعة أون سبورت: " "أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي".

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وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.