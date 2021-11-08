خبر في الجول – عبد العال يقترب من خلافة نوح في إيسترن كومباني

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

غزل المحلة - أسوان - علاء عبد العال - خالد عيد

يقترب علاء عبد العال المدير الفني لنادي القناة، من خلافة علاء نوح في قيادة نادي إيسترن كومباني.

وعلم FilGoal.com أن المدرب في الوقت الحالي ينهي ارتباطه بنادي القناة استعدادا لتولي مسؤولية الفريق الذي لم يحقق أي نقطة في 3 مباريات في الدوري.

وتواجد أكثر من مدرب على رادار نادي إيسترن كومباني ومنهم أحمد كشري، قبل أن يقع الاختيار على علاء عبد العال.

أخبار متعلقة
مدرب إيسترن كومباني السابق: لماذا لم يحقق النادي مع الإداري؟ لاعب إيسترن كومباني يفجر مفاجأة عبر في الجول: منتخب مصر طلب جواز سفري إيسترن كومباني يعلن إقالة علاء نوح.. وفي الجول يكشف المرشحين لخلافته

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في الموسم الماضي في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10، قبل أن يهبط الفريق للدرجة الأدنى.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر بعد نهاية التوقف الدولي المقبل، يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويعد علاء نوح هو ثالث الراحلين عن الدوري المصري بعد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي.

في الدوري إيسترن كومباني علاء نوح علاء عبد العال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس تصريحات محمد عادل لاتخاذ رد الفعل المناسب 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عبد العال يقترب من خلافة نوح في إيسترن كومباني 16 دقيقة | الدوري المصري
ودية لـ الأهلي خلال التوقف.. وعبد الحفيظ وتوفيق يطيران إلى الإمارات 41 دقيقة | الدوري المصري
بلماضي يتحدث عن إمكانية انضمام بونجاح لـ برشلونة 54 دقيقة | إفريقيا
ديلي ميل: سولشاير في خطر.. رونالدو وبرونو على رأس قائمة الغاضبين ساعة | الدوري الإنجليزي
انضمام حجازي وريان إلى تدريبات المنتخب الصباحية ساعة | منتخب مصر
سان جيرمان منزعج بسبب انضمام ميسي لمنتخب الأرجنتين ساعة | الدوري الفرنسي
كرة يد -كما انفرد في الجول.. فيزبريم يعلن ضم يحيى الدرع لمدة موسمين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي