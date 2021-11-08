خبر في الجول – عبد العال يقترب من خلافة نوح في إيسترن كومباني

يقترب علاء عبد العال المدير الفني لنادي القناة، من خلافة علاء نوح في قيادة نادي إيسترن كومباني.

وعلم FilGoal.com أن المدرب في الوقت الحالي ينهي ارتباطه بنادي القناة استعدادا لتولي مسؤولية الفريق الذي لم يحقق أي نقطة في 3 مباريات في الدوري.

وتواجد أكثر من مدرب على رادار نادي إيسترن كومباني ومنهم أحمد كشري، قبل أن يقع الاختيار على علاء عبد العال.

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في الموسم الماضي في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10، قبل أن يهبط الفريق للدرجة الأدنى.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر بعد نهاية التوقف الدولي المقبل، يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويعد علاء نوح هو ثالث الراحلين عن الدوري المصري بعد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي.