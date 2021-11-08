ودية لـ الأهلي خلال التوقف.. وعبد الحفيظ وتوفيق يطيران إلى الإمارات

يخوض الأهلي مباراة ودية خلال التوقف الدولي الحالي.

ولم يحسم جهاز الكرة منافس الأهلي في المباراة الودية حتى الآن.

وعلى نفس الصعيد، يسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات إلى الإمارات نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي رحلة الثنائي لمعاينة أماكن الإقامة المقترحة ودراسة كل العروض ومناقشة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق خلال فترة لعب كأس أمم إفريقيا في يناير وفبراير المقبلين.

ويتصدر الأهلي الدوري بـ 9 نقاط من 3 جولات بعد الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من المسابقة.