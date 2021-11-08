انضمام حجازي وريان إلى تدريبات المنتخب الصباحية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

أدى صباح اليوم الإثنين المنتخب المصري تدريباته بمقر الإقامة وشارك الثنائي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة وأحمد ريان مهاجم ألتاي التركي.

أحمد ياسر ريان

النادي : ألتاي

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

وشارك في المران الصباحي 22 لاعبا بعد انضمام حجازي وريان لتدريبات اليوم.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 6 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

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مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

وركز مران اليوم على النواحي البدنية وذلك بعد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن ينضم للتدريبات المسائية مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

بينما ينضم غدا الثلاثاء كل من محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال.

وبدأ منتخب مصر معسكره أمس استعدادا لمباراة أنجولا في لواندا يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السادسة والمؤهلة لكأس العالم 2022.

ويختتم الفراعنة مباريات دور المجموعات يوم 16 من شهر نوفمبر الجاري باستضافة منتخب الجابون على ملعب برج العرب.

منتخب مصر مصر أحمد حجازي أحمد ياسر ريان
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