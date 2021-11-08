سان جيرمان منزعج بسبب انضمام ميسي لمنتخب الأرجنتين

يشعر ليوناردو مدير باريس سان جيرمان بالضيق بسبب استدعاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام لمنتخب بلاده رغم عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ميسي غاب عن المباراتين الأخيرتين لباريس بسبب الإصابة.

وقال ليوناردو لصحيفة لو باريزيان: "لا نوافق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده وهو ليس في حالة بدنية أو في مرحلة إعادة التأهيل".

وأضاف "هذا غير منطقي وهذه الأنواع من المواقف تستحق وقفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وزين اسم ميسي قائمة الأرجنتين التي تستعد لملاقاة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 خلال أيام.

ميسي لديه بند في عقده ينص على أنه سيعطي الأولوية للمباريات الدولية،.

وكانت بداية ميسي محبطة في مسيرته في باريس، حيث شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة من 12 مباراة بفارق ثماني نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.