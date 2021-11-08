تقرير: برشلونة قد يتخلى عن دي يونج مقابل ستيرلينج

قالت صحيفة إل ناثيونال الإسبانية إن برشلونة قد يبرم صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي للحصول على الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يتمنى الحصول على اللاعب البالغ عمره 26 عاما، قائلة إنه سيكون ركيزة أساسية في خطة شابي هيرنانديز المدرب الجديد للفريق.

وفي المقابل، لطالما كان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجبا بفرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

وهو اللاعب الذي قد يضحي به برشلونة للظفر بستيرلينج.

ولا يزال برشلونة يحاول النهوض من عثرته بعد نتائج مخيبة في الموسم الجاري مع مدربه السابق رونالد كومان.

وفي ظل الإصابات المتكررة لعثمان ديمبيلي، قد يدخل برشلونة بقوة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني برشلونة على الصعيد المحلي ويحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 17 نقطة.

وزاد الطين بلة إصابة سيرخيو أجويرو وأنسو فاتي ونيكو جونزاليس وإريك جارسيا.

وهو ما أطال قائمة المصابين في فريق بلاوجرانا التي تضم جيرار بيكيه وبيدري ومارتن برايثوايت وسيرخي روبرتو وسيرجينو ديست.

وسيبدأ برشلونة حقبة شابي، أسطورته السابق، بلقاء ضيفه إسبانيول في دربي المدينة يوم 20 نوفمبر المقبل.