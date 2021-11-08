جوارديولا في برشلونة لحضور تقديم تشافي

يتواجد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في كتالونيا مسقط رأسه، وذلك لحضور تقديم تشافي هيرنانديز كمدرب برشلونة الجديد.

ومن المنتظر أن يتم تقديم تشافي اليوم –الإثنين- في ملعب كامب نو، وذلك بعد إعلان التعاقد معه بدفع قيمة فسخ التعاقد لنادي السد القطري الذي كان يتولى قيادته في آخر عامين.

وترجع العلاقة بين جوارديولا وتشافي إلى تسعينات القرن الماضي، حيث كان الأول من قدامى الفريق حين تم تصعيد تشافي للفريق الأول عام 1998، حيث توجا معا بلقب الليجا في موسم 1998-1999، وبقي الثنائي معا في الملعب حتى رحيل بيب عام 2001.

عاد جوارديولا إلى كتالونيا كمدرب الفريق الثاني للبلوجرانا عام 2007، ثم تم منحه قيادة الفريق الأول عام 2008، ليدرب تشافي لمدة 4 أعوام هي الأنجح في تاريخ النادي حتى صيف 2012.

تحت قيادة جوارديولا، توج تشافي في الملعب بلقب الليجا والسوبر الإسباني 3 مرات، ومرتين لكل من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

والآن يتسلم تشافي القيادة بنفسه، بعد نهاية فترة المدرب المؤقت سيرجي بارخوان، والذي تعادل في الليجا مع ألافيس 1-1 وسيلتا فيجو 3-3 بينما تغلب على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف.

وتولى بارخوان القيادة المؤقتة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل عقب الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، وهي المباراة التي تلت خسارة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، وبحاجة للفوز على بنفيكا البرتغالي لضمان مقعده في إقصائيات دوري الأبطال.