الأرجنتين أبطال كأس زد للبادل

اختتمت فعاليات بطولة كأس زد لرياضة البادل، والتي عقدت يومي 5-6 نوفمبر بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، بتنظيم PadelPod Egypt ونادي زد الرياضي، وسط إشادة من المشاركين بمستوى تنظيم البطولة وتجهيزات الملاعب، يأتي ذلك في إطار جهود نادي زد لدعم إدخال رياضات جديدة في مصر، وإنشاء قاعدة رياضية من اللاعبين.

وشارك ببطولة كأس زد لرياضة البادل 8 لاعبين مصنفين بقائمة أفضل لاعبين حول العالم، وهم فرناندو بيلاستيجوين المصنف الرابع عالميًا من (الأرجنتين)، بابلو ليما المصنف الخامس من (البرازيل) فرانكو ستوباشوك المصنف السادس من (الأرجنتين)، أليكس رويز المصنف رقم 7 من (الأرجنتين)، ميجيل لامبرتي المصنف رقم 8 (الأرجنتين)، أرتورو كويلو المصنف رقم 9 (إسبانيا) ، خافيير جاريدو المرتبة 10 (إسبانيا)، و جونزالو روبيو (أسبانيا).

وتوج بالمركز الأول ببطولة كأس زد لرياضة البادل أليكس رويز المصنف رقم 7 من (الأرجنتين)، فرانكو ستوباشوك المصنف السادس من (الأرجنتين).

وفاز بالمركز الثاني أرتورو كويلو المصنف رقم 9 (إسبانيا)، فرناندو بيلاستيجوين المصنف الرابع عالميًا من (الأرجنتين).

كما توج المركز الثالث خافيير جاريدو المرتبة 10 (إسبانيا) ، جونزالو روبيو (أسبانيا).