خبر في الجول – عبد المقصود يغير موقف كارتيرون من عدم الاستعانة بمدرب مصري

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 11:13

كتب : أحمد شوقي صلاح محمد عبد العظيم

أحمد عبد المقصود - الزمالك

تواصل مسؤولو نادي الزمالك، مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بشأن تعيين مدرب مصري ضمن جهازه، ولكنهم هذه المرة طرحوا اسما جديدا.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد السابق في جهاز كارتيرون، هو الاسم الذي عرضته إدارة الزمالك على المدرب الفرنسي.

ولاقى اسم عبد المقصود، قبولا لدى كارتيرون، خاصة أن المدرب كان جزءا من الجهاز الذي توج بلقب الدوري مع المدرب الفرنسي في وجود أسامة نبيه الموسم الماضي إلا أنه اختار الرحيل بعد الفوز بالبطولة.

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وينتظر الزمالك رد أحمد عبد المقصود بالموافقة أو بالرفض، خاصة أنه يدرب نادي الصقر بالدرجة الثالثة السعودية.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

أحمد عبد المقصود باتريس كارتيرون الزمالك في الدوري
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