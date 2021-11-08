فتح الله: نسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي.. ولا أعلم سر استبعاد ثلاثي بيراميدز من المنتخب

أعرب محمود فتح الله مدرب بيراميدز عن سعادته بحصد فريقه العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات من مسابقة الدوري وشدد على السعي لتدارك أخطاء الماضي.

وأبدى فتح الله اندهاشه من استبعاد علي جبر وإبراهيم عادل ورمضان صبحي من قائمة منتخب مصر.

وقال محمود فتح الله عبر قناة الحياة: "نسير مباراة بمباراة لا ننظر لما هو أبعد من ذلك، ونتمنى أن نستمر في التركيز والنتائج خلال الفترة المقبلة".

وتابع "من المبكر الحديث عن المنافسة لأننا في بداية الموسم، نسعى ألا نفقد الكثير من النقاط في البدايات مثل ما حدث الموسم الماضي ونتعلم من ذلك".

وأضاف مدرب بيراميدز "لكل منا وجهة نظر ولكن هناك ثوابت أن علينا دعم المدير الفني للمنتخب وهو حر في اختياراته".

وأوضح فتح الله "كان هناك علامات استفهام بغياب شريف وأفشة في المعسكر الأول ومن وجهة نظري كان علي جبر وإبراهيم عادل ورمضان صبحي يستحقون الانضمام للمعسكر الحالي".

واختتم تصريحاته "أيضا بعيدا عن بيراميدز طارق حامد وزيزو يستحقون الانضمام للمنتخب وهي علامة استفهام بالنسبة لي ولا أعلم سر استبعادهم لكنه رؤية الجهاز الفني".