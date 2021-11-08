هاني سعيد: الأهلي لم يفاوضنا لضم إبراهيم عادل.. واستبعاد رمضان غير منطقي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أن إبراهيم عادل لاعب غير قابل للتفاوض في الوقت الحالي.

ويرى المدير الرياضي لبيراميدز أن استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر غير منطقي ولكن المدير الفني حر في اختياراته.

وقال هاني سعيد عبر أون تايم سبورتس 2: "لم يحدث مفاوضات بيننا وبين الأهلي بشأن إبراهيم عادل".

وأضاف "لكن كان هناك تواصل من أجل محمد فاروق لكن الأمور لم تتم في النهاية".

وأوضح هاني سعيد "كل نادي يبحث عن احتياجاته، الحساسية المفرطة بين الأهلي وبيراميدز تم خلقها من الإعلام والجماهير لكن الحقيقة الأمور ليست كذلك".

وتابع المدير الرياضي لبيراميدز "تواصلنا مع الأهلي من قبل لضم ناصر ماهر لم تتم الصفقة بسبب الأمور المادية".

وشدد "في الوقت الحالي بالنسبة لنا إبراهيم عادل لاعب غير قابل للتفاوض على رحيله وهو من أهم اللاعبين حاليا".

وبالحديث عن رمضان صبحي كشف "تخطى اللاعب مرحلة ضغط الرحيل من الأهلي والانضمام إلى بيراميدز".

ويغيب رمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر التي اختارها كارلوس كيروش المدير الفني استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واختتم تصريحاته "المدير الفني للمنتخب من حقه اختيار أي لاعب، ولكن كان من المنطقي انضمام رمضان صبحي خاصة مع إصابة عمر مرموش"