هاني سعيد: الأهلي لم يفاوضنا لضم إبراهيم عادل.. واستبعاد رمضان غير منطقي

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ومصر للمقاصة

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أن إبراهيم عادل لاعب غير قابل للتفاوض في الوقت الحالي.

ويرى المدير الرياضي لبيراميدز أن استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر غير منطقي ولكن المدير الفني حر في اختياراته.

وقال هاني سعيد عبر أون تايم سبورتس 2: "لم يحدث مفاوضات بيننا وبين الأهلي بشأن إبراهيم عادل".

أخبار متعلقة
بيراميدز يواجه المحلة والبنك الأهلي وديا خلال فترة التوقف حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا بثلاثية في الاتحاد ولقطة مثيرة.. بيراميدز يحقق أفضل انطلاقة بتاريخه بالدوري تشكيل الدوري - تغيير وحيد لـ بيراميدز.. ومابولولو أساسي مع الاتحاد

وأضاف "لكن كان هناك تواصل من أجل محمد فاروق لكن الأمور لم تتم في النهاية".

وأوضح هاني سعيد "كل نادي يبحث عن احتياجاته، الحساسية المفرطة بين الأهلي وبيراميدز تم خلقها من الإعلام والجماهير لكن الحقيقة الأمور ليست كذلك".

وتابع المدير الرياضي لبيراميدز "تواصلنا مع الأهلي من قبل لضم ناصر ماهر لم تتم الصفقة بسبب الأمور المادية".

وشدد "في الوقت الحالي بالنسبة لنا إبراهيم عادل لاعب غير قابل للتفاوض على رحيله وهو من أهم اللاعبين حاليا".

وبالحديث عن رمضان صبحي كشف "تخطى اللاعب مرحلة ضغط الرحيل من الأهلي والانضمام إلى بيراميدز".

ويغيب رمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر التي اختارها كارلوس كيروش المدير الفني استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واختتم تصريحاته "المدير الفني للمنتخب من حقه اختيار أي لاعب، ولكن كان من المنطقي انضمام رمضان صبحي خاصة مع إصابة عمر مرموش"

منتخب مصر رمضان صبحي بيراميدز الأهلي إبراهيم عادل
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – عبد المقصود يغير موقف كارتيرون من عدم الاستعانة بمدرب مصري 42 دقيقة | الدوري المصري
رابونا.. حين تتفوق المهارة على الهدف 43 دقيقة | تقرير في الجول
فتح الله: نسعى لتدارك أخطاء الموسم الماضي.. ولا أعلم سر استبعاد ثلاثي بيراميدز من المنتخب 44 دقيقة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: الأهلي لم يفاوضنا لضم إبراهيم عادل.. واستبعاد رمضان غير منطقي ساعة | الدوري المصري
محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. ولهذا أعدت ركلة الأهلي الثانية ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقارير: جيرارد مرشح لخلافة سميث في أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
حسين السيد: توقعت تسجيل الزمالك هدفين بعد خماسية الأهلي.. والخسارة بهدف مثل عشرة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي