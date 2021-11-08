محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث

فسر الحكم الدولي المصري محمد عادل قراراته في مباراة القمة التي جرت يوم الجمعة وحسمها الأهلي بنتيجة 5-3 أمام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل عبر إذاعة أون سبورت:"أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي".

وواصل "راض عن احتساب 3 ركلات جزاء وكذلك قراراتي في الإنذارات. تدخل (أحمد سيد) زيزو كان به درجة من درجات التهور، وتدخل طارق حامد كان لا يستوجب أكثر من بطاقة صفراء".

وفسر "ركلة الجزاء الثانية للأهلي شهدت مخالفات عديدة، تقدم محمد أبو جبل وكذلك لاعب من كل فريق. الكرة التي قذفها شخص إلى الملعب أثناء إعادة تنفيذ الركلة كانت بجواري لحظة تسديد علي معلول، لم تؤثر على الأخير أو أبو جبل، وبالتالي كأنها ليست موجودة، وهذا في القانون".

وأضاف "كانت هناك بعض الحمية من لاعبين في المباراة لكن لم يخرج أحد عن النص. في معسكرات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) كانوا يعايروننا بأننا لا ندير قمة الأهلي والزمالك، ويقولون كيف تريدون إدارة أكبر المباريات في القارة والعالم؟".

وأردف "الـVAR يرد لكل حقه. لم أتأثر بالنتيجة أثناء المباراة، احتسبت ركلة جزاء للأهلي والنتيجة 4-1، وبعدها ركلة للزمالك بعدما عرقل معلول اللاعب سيف الدين الجزيري، والفيديو أيد قراري".

وأتم عادل "حزنت بعدم إدارتي للقمة في الموسم الماضي، وبعدما قدت مباراة الإسماعيلي والأهلي شعرت أني بعيد عنها، لكن الحمد لله ربنا كرمني".

وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.