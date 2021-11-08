حسين السيد: توقعت تسجيل الزمالك هدفين بعد خماسية الأهلي.. والخسارة بهدف مثل عشرة

كشف حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن توقعه تسجيل فريقه هدفين في شباك الأهلي بعدما تقدم الأحمر بخماسية خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وقال السيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عندما كنت أشاهد المباراة من الملعب وبعد أن سجل الأهلي هدفه الخامس أخبرتهم أن الزمالك سيسجل هدفين لتنتهي المباراة 5-3 للأحمر".

وأضاف "من الصعب أن يتكرر هذا اللقاء مرة أخرى وأن تتكرر هذه النتيجة مجددا".

وواصل "الخسارة بهدف مثل الخسارة بعشرة أهداف، فهي خسارة بـ3 نقاط فقط في الدوري".

وبسؤاله عن استبعاد طارق حامد وأحمد سيد زيزو من قائمة منتخب مصر قال: "كارلوس كيروش مدرب المنتخب يتبع سياسة اختيار اللاعبين الأنسب لكل مباراة وهذا مثلما فعله في المعسكر الماضي، وفي النهاية يجب أن نساند المنتخب ليحقق أهدافه".

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.