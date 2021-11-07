لا فائز في دربي الغضب.. إنتر يحرم ميلان من الصدارة

تعادل ميلان مع غريمه إنتر ميلان بهدف لكل فريق في "دربي الغضب" قمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي على ملعب "سان سيرو".

سجل هاكان تشالهان أوجلو الهدف الأول لصالح إنتر في الدقيقة 11، بينما تعادل ستيفان دي فري للروسونيري بهدف عكسي عن طريق الخطأ في الدقيقة 17.

النتيجة تركت ميلان في المركز الثاني بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر الذي تعادل أيضا مع هيلاس فيرونا 1-1، بينما استمر إنتر في المركز الثالث بـ25 نقطة، محافظا على فارق 7 نقاط بينه وبين ثنائي الصدارة.

تشكيل الفريقين

غاب عن ميلان كل من الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز للإيقاف والحارس مايك مينيان والمدافع أليسيو رومانيولي للإصابة.

تشكيل الدربي - دجيكو ولاوتارو مارتينيز يقودان هجوم إنتر.🔵 وزلاتان إبراهيموفيتش يجاور رفاييل لياو في هجوم ميلان.🔴#في_إيطاليا pic.twitter.com/8uwx6ipBDW — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2021

بداية جنونية

في الدقيقة التاسعة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر بعد عرقلة فرانك كيسي للتركي هاكان تشالهان أوجلو لاعب ميلان السابق، الذي انتقل في الصيف إلى الغريم النيراتزوري مجانا.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو ثبت قرار الحكم، ونفذ تشالهان أوجلو هذه الركلة في الدقيقة 11 لتسكن الشباك ثم ينطلق في احتفال قوي أمام جماهير فريقه السابق.

تعادل ميلان أتى سريعا للغاية في الدقيقة 17 بعد عرضية كانت في طريقها إلى فيكايو توموري مدافع الروسونيري، فحاول دي فري إبعادها ولكنه وجهها ناحية شباكه بالخطأ.

الثانية من أصل 7

سرعان ما تحصل إنتر على ركلة جزاء جديدة بعد عرقلة فودي بالو توريه لظهير إنتر ماتيو دارميان في الدقيقة 25، ولكن هذه المرة تقدم لاوتارو مارتينيز لتسديدها، فتحرك الحارس سيبريان تاتاروسانو إلى اليمين وتصدى للكرة في الدقيقة 27.

وكانت هذه هي ثاني ركلة جزاء يهدرها لاوتارو مارتينيز في الدوري الإيطالي، من أصل 7 سددهم بقميص النيراتزوري.

التبديلات

افتتح ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلاته بسحب بالو توريه المتسبب بركلة الجزاء والذي يحمل بطاقة صفراء، مشركا بيير كالولو بدلا منه في بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 أشرك بيولي الثنائي أنتي ريبيتش وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رافاييل لياو وبراهيم دياز، بينما أتى أول تبديلات سيموني إنزاجي مدرب إنتر في الدقيقة 68 بنزول أرتورو فيدال بدلا من نيكولو باريلا.

رابع تبديلات ميلان أتى في الدقيقة 72 بنزول الجزائري إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي، فيما رد إنزاجي في الدقيقة 76 بسحب الثنائي ماتيو دارميان وإدين دجيكو، وإشراك دينزل دومفريس وخواكين كوريا.

اختتم ميلان تبديلاته في الدقيقة 82 بسحب رادي كرونيتش وإشراك تيموي باكايوكو، فيما أنهى إنتر تبديلاته في الدقيقة 84 بنزول أليكسيس سانشيز وفيديريكو ديماركو بدلا من لاوتارو مارتينيز وأليساندرو باستوني.

انتفاضة ميلان الأخيرة

حاول زلاتان إبراهيموفيتش بركلة حرة سددها على اليسار في الدقيقة 82 ولكن نجح سمير هاندانوفيتش في التصدي لها.

أخيرا في الدقيقة 90 كان سايليمايكرس قاب قوسين أو أدنى من التسجيل ولكن ارتطمت كرته بالقائم الأيسر، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

بذلك تضيع فرصة اقتناص الصدارة على ميلان ليستمر في المركز الثاني بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، الذي تعادل أيضا مع هيلاس فيرونا 1-1. بينما ظل إنتر في المركز الثالث بـ25 نقطة، محافظا على فارق 7 نقاط بينه وبين ثنائي الصدارة.

ويعود ميلان إلى المنافسات في العشرين من نوفمبر الجاري بمواجهة فيورنتينا بعد التوقف الدولي، بينما يصطدم إنتر بالمتصدر نابولي في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.