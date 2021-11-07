المدير التنفيذي لـ الأهلي: إلغاء عقوبة السوبر أسعد اللاعبين والجهاز الفني

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف في مرمى الزمالك - تصوير أحمد مصطفى

يرى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن قرارات مجلس الإدارة تصب دائما في مصلحة فريق كرة القدم، حتى إذا كان القرار عقوبة على الفريق.

وقال سعد شلبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قرارات إدارة الأهلي دائما تصب في صالح الفريق مثلما كان قرار عقوبة السوبر ثم إلغاء العقوبة بعد الفوز على الزمالك مع صرف مكافأة مالية إضافية".

وأضاف "إلغاء عقوبة السوبر وصرف مكافأة مالية كان أثره إيجابيا على اللاعبين والجهاز الفني للأهلي".

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وواصل "كانت لدينا ثقة كاملة في الفوز على الزمالك وتحقيق نتيجة جيدة، والنتيجة الكبيرة ليست مستحيلة لأن الأهلي فعلها كثيرا قبل ذلك أمام فرق كبيرة".

وكشف "وفد من الأهلي يضم عبد الحفيظ وأمير توفيق سيسافر إلى الإمارات الأسبوع المقبل لتفقد الملاعب الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية ومقر إقامة الفريق والتدريبات".

وأتم تصريحاته "الأهلي حصل على جميع مستحقاته المالية الخاصة بالبطولات الإفريقية السابقة سواء دوري الأبطال أو السوبر الإفريقي".

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