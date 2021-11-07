مباشر في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دربي المدينة وقمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.

لمتابعة أحداث المباراة من هنا

-----

بداية الشوط الثاني

ق 44 باريلا يسدد وتوموري يبعد الكرة على خط المرمى!

ق 27 لاوتارو مارتينيز يهدر ركلة الجزاء! تسديدة على يمين تاتاروسانو الذي يتجه معها ويتصدى

ق 25 فودي بالو توريه يعرقل ماتيو دارميان داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء ثانية للنيراتزوري

ق 17: جوووووووول التعادل يأتي سريعا.. عرضية تصل إلى فيكايو توموري ولكن ستيفان دي فري يسكنها في مرماه بالخطأ

ق 11: جوووووووول الأول في دربي الغضب.. تشالهان أوجلو يسجل في شباك فريقه السابق ويحتفل أمام جماهير الروسونيري

ق 10: تقنية الفيديو تراجع اللقطة وتؤيد قرار الحكم.. تشالهان أوجلو يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء

ق 9: فرانك كيسي يعرقل هاكان تشالهان أوجلو داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء لإنتر ميلان

بداية المباراة

ميلان إنتر ميلان الدوري الإيطالي دربي ميلانو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كونتي يتحدث عما أسعده في مباراته الأولى مع توتنام.. وما قاله للاعبين 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: سيقولون أني اختلق الأعذار ولكن الحكم لم يتخذ القرارات الطبيعية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لا زلت رضيعا في التدريب.. ولم نتعمد إغضاب رانييري ساعة | الدوري الإنجليزي
رانييري: لم يكن هناك أي احترام من لاعبي أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإيطالي
فرصة ميلان لاقتناص الصدارة.. نابولي يتعثر أمام فيرونا ساعة | الدوري الإيطالي
رابطة الأندية تعلن أليو ديانج أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي