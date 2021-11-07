مباشر في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دربي المدينة وقمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.

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بداية الشوط الثاني

ق 44 باريلا يسدد وتوموري يبعد الكرة على خط المرمى!

ق 27 لاوتارو مارتينيز يهدر ركلة الجزاء! تسديدة على يمين تاتاروسانو الذي يتجه معها ويتصدى

ق 25 فودي بالو توريه يعرقل ماتيو دارميان داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء ثانية للنيراتزوري

ق 17: جوووووووول التعادل يأتي سريعا.. عرضية تصل إلى فيكايو توموري ولكن ستيفان دي فري يسكنها في مرماه بالخطأ

ق 11: جوووووووول الأول في دربي الغضب.. تشالهان أوجلو يسجل في شباك فريقه السابق ويحتفل أمام جماهير الروسونيري

ق 10: تقنية الفيديو تراجع اللقطة وتؤيد قرار الحكم.. تشالهان أوجلو يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء

ق 9: فرانك كيسي يعرقل هاكان تشالهان أوجلو داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء لإنتر ميلان

بداية المباراة