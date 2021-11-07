انتهت في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دربي المدينة وقمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.

لمتابعة أحداث المباراة من هنا

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ق 90 فرصة حسم الدربي تضيع! أليكسيس سايليمايكرس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر

ق 84 تبديلين في صفوف إنتر بنزول فيديريكو ديماركو وأليكسيس سانشيز بدلا من أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز

ق 84 خامس تبديلات ميلان بخروج رادي كرونيتش ونزول تيموي باكايوكو

ق 82 زلاتان يسدد ركلة حرة مباشرة ولكن سمير هاندانوفيتش يتصدى

ق 76 تبديلين في صفوف إنتر بخروج ماتيو دارميان وإدين دجيكو ونزول دينزل دومفريس وخواكين كوريا

ق 72 تبديل ميلان الرابع بنزول إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي

ق 68 أول تبديلات إنتر بنزول أرتورو فيدال بدلا من نيكولو باريلا

ق 59 تبديلين في صفوف ميلان بخروج رافاييل لياو وبراهيم دياز ونزول أنتي ريبيتش وأليكسيس سايليمايكرس

ق 46 أول تبديلات ميلان بنزول بيير كالولو بدلا من فودي بالو توريه

بداية الشوط الثاني

ق 44 باريلا يسدد وتوموري يبعد الكرة على خط المرمى!

ق 27 لاوتارو مارتينيز يهدر ركلة الجزاء! تسديدة على يمين تاتاروسانو الذي يتجه معها ويتصدى

ق 25 فودي بالو توريه يعرقل ماتيو دارميان داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء ثانية للنيراتزوري

ق 17: جوووووووول التعادل يأتي سريعا.. عرضية تصل إلى فيكايو توموري ولكن ستيفان دي فري يسكنها في مرماه بالخطأ

ق 11: جوووووووول الأول في دربي الغضب.. تشالهان أوجلو يسجل في شباك فريقه السابق ويحتفل أمام جماهير الروسونيري

ق 10: تقنية الفيديو تراجع اللقطة وتؤيد قرار الحكم.. تشالهان أوجلو يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء

ق 9: فرانك كيسي يعرقل هاكان تشالهان أوجلو داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء لإنتر ميلان

بداية المباراة

ميلان إنتر ميلان الدوري الإيطالي دربي ميلانو
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