فرصة ميلان لاقتناص الصدارة.. نابولي يتعثر أمام فيرونا

تعادل نابولي مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي، لتصبح صدارته مهددة إذا فاز ميلان في الدربي ضد إنتر ميلان.

تقدم فيرونا بهدف قناص الكبار جيوفاني سيميوني في الدقيقة 13 بتسديدة في أسفل الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من أنتونين باراك.

وسريعا تعادل نابولي في الدقيقة 18 بهدف جيوفاني دي لورنزو في أسفل الزاوية اليمنى أيضا، بعد تمريرة من فابيان رويز.

وكاد نابولي أن يقتنص هدف الفوز في الدقيقة 42 بتسديدة من النيجيري فيكتور أوسيمين ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

أول تبديلات نابولي أتى في الدقيقة 62 بخروج ماتيو بوليتانو وبيوتر زيلينسكي ونزول إليف إلماس وهيرفينج لوزانو.

وفي الدقيقة 86 حل دريس ميرتينز وآدم وناس بدلا من أندري زامبو أنجيسا ولورنزو إنسيني.

ونقصت صفوف فيرونا في الدقيقة 88 بطرد البديل دانييل بيسا للإنذار الثاني، قبل طرد بديل آخر هو نيكولا كالينيتش في الدقيقة 93 للإنذار الثاني، ليلعب فيرونا بـ9 لاعبين في الدقائق الأخيرة ولكنه نجح في الحفاظ على التعادل.

بهذا يحتل نابولي صدارة الدوري مؤقتا بـ32 نقطة، انتظارا لنتيجة مباراة ميلان (31) مع إنتر ميلان (24)، فيما يحتل فيرونا المركز العاشر بـ16 نقطة.