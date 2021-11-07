رابطة الأندية تعلن أليو ديانج أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 21:25

كتب : FilGoal

احتفال أليو ديانج بهدفه في شباك الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار أليو ديانج لاعب وسط الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الثالثة للدوري المصري.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وجاء فوز المحترف المالي في صفوف الأهلي بالجائزة بناء على اختيار الجماهير.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري.

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وساهم ديانج بهدفين للأهلي في المباراة أمام الزمالك. حيث أسفرت تسديدته عن الهدف الأول للأحمر بعدما اصطدمت في محمد أبو جبل حارس الزمالك، وسجل أيضا الهدف الرابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبلغى دقة تمريرات ديانج في المباراة 96%.

وكان بيرسي تاو لاعب الأهلي فاز بالجائزة عن أول جولة من الدوري، ثم فاز بها حمدي فتحي لاعب الأهلي أيضا في الجولة الثانية.

أليو ديانج الأهلي الزمالك الدوري المصري
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