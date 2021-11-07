قائمة المنتخب الأولمبي – تجمع شوقي غريب الأول استعدادا لـ شمال إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأولمبية في ليبيا.

وأعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، قائمة مصر الأولية استعدادا للبطولة، المقرر إقامتها في ليبيا شهر ديسمبر المقبل.

البطولة شهدت تواجد إبراهيم عادل، ومحمود صابر نجما بيراميدز، بجانب عربي بدر لاعب الأهلي المعار لـ فيوتشر، وأسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار لـ البنك الأهلي.

وتواجد ثلاثة لاعبين من المصري، هم إيهاب العابدي حارس المرمى، وأسامة الجزار لاعب الوسط المنتقل لهم هذا الموسم من اتحاد كلباء الإماراتي، وزياد فرج مهاجم الفريق.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – السيد عطية (الزمالك) – إيهاب العابدي (المصري) – يوسف نادر (بيراميدز).

الدفاع: حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد المغربي (الأهلي) – ياسين مرعي (فاركو) – محمد سمير (طلائع الجيش) – أحمد عيد (الإسماعيلي) – هشام حافظ (مصر للمقاصة) – محمد أشرف بكري (الأهلي) – سعيد الونش (مصر للمقاصة).

الوسط: عبد الرحمن عشري (إنبي) – أسامة الجزار (المصري) – عبد الغني محمد (الاتحاد السكندري) – زياد كمال (إنبي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – محمود جهاد (فاركو) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – عربي بدر (فيوتشر) – زياد طلبة (فاركو) – محمود صابر (بيراميدز) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – كريم جمال (مصر للمقاصة).

الهجوم: إبراهيم عادل (بيراميدز) – زياد فرج (المصري) – شادي رضوان (البنك الأهلي) – أسامة فيصل (البنك الأهلي) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة).

ويدخل منتخب مصر الأولمبي في معسكر خلال الفترة من من ٨ الى ١٣ نوفمبر الحالي ثم يتم اختيار المجموعة الثانية والتي تلعب في دوري الدرجة الثانية والمشاركون في دوري 2001 بقسميه الأول والثاني بناء على متابعات الجهاز الفني لدوري 2001 على ان ينطلق المعسكر من 13 إلى 16 نوفمبر الحالي.

ويلتقي المنتخب الأولمبي عقب بطولة شمال إفريقيا في مباراتين وديتين يناير المقبل أمام ليبيا، ثم خوض بطولة كأس العرب مارس من العام المقبل.