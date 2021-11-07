تشكيل دربي ميلانو - إبراهيموفيتش يقود ميلان.. إنتر يتسلح بدجيكو ولاوتارو

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيله لخوض دربي ميلانو ضد إنتر ميلان ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – سيمون كاير – فيكايو توموري – فودي بالو توريه

خط الوسط: فرانك كيسي – ساندرو تونالي – رادي كرونيتش - براهيم دياز – رافاييل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويغيب عن الروسونيري حارسه مايك مينيان ومدافعه أليسيو رومانيولي للإصابة، والظهير الأيسر ثيو هيرنانديز للإيقاف.

على الناحية الأخرى أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان تشكيله لخوض الديربي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فري – أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويحتل ميلان المركز الثاني بـ31 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، فيما يحتل إنتر المركز الثالث بـ24 نقطة.