ريمونتادا قاتلة من فالنسيا تبعد أتليتكو مدريد عن الصدارة

تعادل فالنسيا مع أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

تقدم لويس سواريز بالهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة الـ 35 بمجهود فردي رائع بعدما استلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومر من مدافع فالنسيا ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني بدأ فالنسيا بالتهديف عن طريق ستيفان سافيتش بالخطأ في مرمى فريقه بعد تصويبة من جونسالو جيديش، تصدة لها أوبلاك وارتدت من سافيتش في المرمى.

وتقدم أنطوان جريزمان لأتليتكو مدريد مرة أخرى بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 58 مستغلا هجمة مرتدة انتهت بتصويبة رائعة من المهاجم الفرنسي.

وبعد دقيقتين فقط أضاف سيم فرساليكو الهدف الثالث للضيوف بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ليتابع الكرة في الشباك.

وقلص هوجو دورو الفارق لفالنسيا في الدقيقة الـ 90 بعد عرضية رائعة من خوسي جايا ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 95 أكمل دورو ريمونتادا فالنسيا بهدف ثالث مستغلا خطأ نفذه جيديش بشكل مثالي ليضع دورو الكرة برأسية في الشباك مسجلا هدف التعادل.

بذلك التعادل ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 23 في المركز الرابع، وبفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، كما ارتفع رصيد فالنسيا للنقطة الـ 17 في المركز العاشر.

وسيستضيف أتليتكو مدريد فريق أوساسونا في الجولة المقبلة عقب التوقف الدولي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما سيخرج فالنسيا لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.