اتحاد الكرة يكرم طاقم تحكيم مباراة القمة

حرص اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على تكريم طاقم تحكيم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بقيادة محمد عادل.

وجاء ذلك خلال معسكر الحكام الواعدين الحاصلين على رخصة VAR تحت إشراف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام وعلى هامشه تم تكريم طاقم تحكيم مباراة القمة بقيادة محمد عادل.

وحضر افتتاح المعسكر إيدي ماييه مدير تحكيم الاتحاد الإفريقي وكيم لوشونج عضو لجنة الحكام في إفريقيا.

وفاز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.