بي إن سبورتس: أياكس سيعوض أسرة عبد الحق نوري

قالت شبكة بي إن سبورتس إن نادي أياكس أمستردام الهولندي سيقدم تعويضا إلى أسرة اللاعب المغربي عبد الحق نوري.

عبدالحق نوري النادي : معتزل أياكس

وأضافت الشبكة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه تم الاتفاق بين عائلة عبد الحق نوري والنادي الهولندي على منح الأسرة مبلغا ماليا لتعويض الضررالذي تسببت فيه سقوطه خلال مباراة ودية في صيف ٢٠١٧ ودخوله في غيبوبة.

وأكد عبد الرحيم نوري في وقت سابق أن وضع شقيقه تحسن منذ تم نقله من المستشفى إلى المنزل، مضيفا أنه "على دراية بمكان وجوده، حيث أنه عاد إلى بيئته المألوفة ضمن عائلته".

وتابع مؤكدا أن شقيقه استفاق من غيبوبته ورغم أنه لا يزال طريح الفراش إلا أنه أصبح يتفاعل ويتواصل مع أسرته إما بتحريك حاجبيه أو بالابتسام، كما أصبح قادرا على النوم والأكل.

وأوضح شقيق "آبي" أن أفراد أسرته يتحدثون معه وكأنه ليس مريضا، ويشاهدون برفقته مباريات كرة القدم في غرفة المعيشة.

وكان اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية سقط مغشيا عليه في مباراة ودية أمام فيردر بريمن يوم 8 يوليو 2017.

ولاحقا في أغسطس 2018 استفاق عبد الحق من الغيبوبة، قبل أن يعود للمنزل في مارس 2020 ليكون تحت رعاية عائلته.