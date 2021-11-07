شيفشينكو مدربا لـ جنوى

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 15:40

كتب : عمر خالد

أندري شيفشينكو - رومان ياريمتشوك - أوكرانيا - مقدونيا

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعيين أندري شيفشينكو مديرا فنيا للفريق ليتولى زمام الأمور في الفترة المقبلة.

من جانبه قال شيفشينكو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"بداية مغامرة جديدة، لعودة جنوى إلى التاريخ الكبير".

وكانت إدارة النادي الإيطالي أقالت دافيدي بالارديني بعد تعادله 2-2 خارج أرضه أمام إمبولي يوم السبت.

ويشارك جنوة في السباق من أجل البقاء في بطولة الدوري، حيث جمع 9 نقاط فقط و12 مباراة.

ومن المتوقع أن يوقع شيفشينكو عقده مع الفريق لمدة عامين مع الأسبوع المقبل.

وسيظهر شيفشينكو لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي كمدرب يوم 21 نوفمبر الجاري، ضد فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو.

وقاد شيفا (44 عاما) تدريب منتخب أوكرانيا منذ 2016 في 44 فاز في 21 وتعادل في 12 وخسر 11 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات يورو 2020.

الدوري الإيطالي أندريه شيفتشينكو جتوى
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